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Европарламентарии пытаются приостановить запуск "Северного потока-2"

Европарламентарии пытаются приостановить запуск "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 26709 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Депутаты Европарламента от Польши обратились с письмом в Европейскую комиссию по вопросу запуска немецко-российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2). Европарламентарии написали, что необходимо срочное расследование умышленных манипуляций "Газпрома" на рынке и нарушение правил конкуренции ЕС, пишет Радио Польша, сообщает УНН.

Цитата:

“Вызывает подозрения, что "Газпром“ намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы дать согласие на запуск Nord Stream 2, несмотря на его несоответствие нормам ЕС”, — подчеркнули 14 депутатов Европарламента от РП.

Детали

Строительство газопровода завершено, но нужна сертификация, чтобы по нему мог проходить газ. Вопрос о сертификации Nord Stream 2 сейчас является ключевым, и “Газпром”, как указано, хочет форсировать запуск трубопровода, аргументируя это тем, что в хранилищах нет газа, и высокими ценами.

Группа из более 40 депутатов Европарламента потребовала расследования от Еврокомиссии. Депутат ЕП от РП Ежи Бузек отмечает, что у ЕК есть инструменты для предотвращения нарушения закона “Газпромом”. Если Nord Stream 2 будет введен в эксплуатацию без сертификации, то есть незаконно, Брюссель может распорядиться о немедленном приостановлении эксплуатации и пригрозить финансовыми штрафами.

Согласно процедурам, по вопросу сертификации сначала должно быть принято решение немецким регулирующим органом, которое затем должно быть одобрено Европейской комиссией. Депутат Европарламента от РП Анна Фотыга поинтересовалась, какие действия намеревается предпринять Еврокомиссия, чтобы Nord Stream 2 соответствовал требованиям законодательства ЕС, то есть третьему энергопакету. Ежи Бузек напомнил, что Брюссель может ввести так называемые временные меры против российской компании, если она введет в строй трубопровод незаконно.

Добавим

В Еврокомиссии заявили, что сертификация “Северного потока-2” может занять более двух месяцев.

Контекст

Проект “Северный поток-2” предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Он проходит в обход Украины. Пропускная способность каждой нити газопровода — 27,5 млрд кубометров в год.

В Украине указывают на политичность этого проекта и опасаются, что после достройки “Северного потока-2” Россия может прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против “Северного потока-2” из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Президент США Джо Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, Берлином, в мае отменил санкции США против зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, что, как указывают аналитики, свидетельствует об изменении позиции США.

А уже 21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода “Северный поток-2” в Европу, без введения дальнейших санкций США.

США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины.

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода “Северный поток-2” создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы. Также Украина инициировала консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода “Северный поток-2”.

Российский “Газпром” заявил о завершении строительства “Северного потока-2” 10 сентября.

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