Європарламентарі намагаються призупинити запуск "Північного потоку-2"

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“Викликає підозри, що ”Газпром“ навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб дати згоду на запуск Nord Stream 2, незважаючи на його невідповідність нормам ЄС”, — підкреслили 14 депутатів Європарламенту від РП.

Деталі

Будівництво газопроводу завершено, але потрібна сертифікація, щоб по ньому міг проходити газ. Питання про сертифікацію Nord Stream 2 зараз є ключовим, і “Газпром”, як вказано, хоче форсувати запуск трубопроводу, аргументуючи це тим, що в сховищах немає газу, і високими цінами.

Група з понад 40 депутатів Європарламенту зажадала розслідування від Єврокомісії. Депутат ЄП від РП Єжи Бузек зазначає, що у Єврокомісії є інструменти для запобігання порушення закону “Газпромом”. Якщо Nord Stream 2 буде введений в експлуатацію без сертифікації, тобто незаконно, Брюссель може розпорядитися про негайне призупинення експлуатації і пригрозити фінансовими штрафами.

Згідно з процедурою, з питання сертифікації спочатку має бути ухвалення рішення німецьким регулюючим органом, яке потім повинно бути схвалено Європейською комісією. Депутат Європарламенту від РП Анна Фотига поцікавилася, які дії має намір здійснити Єврокомісія, щоб Nord Stream 2 відповідав вимогам законодавства ЄС, тобто третього енергопакету. Єжи Бузек нагадав, що Брюссель може ввести так звані тимчасові заходи проти російської компанії, якщо вона введе в дію трубопровід незаконно.

Додамо

У Єврокомісії заявили, що сертифікація "Північного потоку-2" може зайняти більше двох місяців.

Контекст

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Він проходить в обхід України. Пропускна здатність кожної нитки газопроводу — 27,5 млрд кубометрів на рік.

В Україні вказують на політичність цього проекту та побоюються, що після добудови "Північного потоку-2" Росія може припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

Офіційні особи США при двох попередніх президентських адміністраціях також виступали проти "Північного потоку-2" через побоювання, що це посилить економічний та політичний вплив Москви в Європі. За словами критиків, трубопровід дозволить Кремлю посилити залежність Європи від свого природного газу, а потім використовувати його для шантажу союзників США.

Президент США Джо Байден, прагнучи тісніших зв'язків з Європою і, зокрема, з Берліном, в травні скасував санкції США проти зареєстрованої в Швейцарії російської трубопровідної компанії Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора, що, як зазначають аналітики, свідчить про зміну позиції США.

А вже 21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди щодо будівництва російського газопроводу “Північний потік-2” в Європу, без введення подальших санкцій США.

США та Німеччина оприлюднили спільну угоду щодо завершення будівництва “Північного потоку-2”, де обіцяють підтримку суверенітету та незалежності України.

Після цього у спільній заяві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау наголосили, що відмова від спроб зупинити запуск газопроводу “Північний потік-2” створила додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи. Також Україна ініціювала консультації з Єврокомісією з питання газопроводу "Північний потік-2".

Російський "Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2" 10 вересня.