Европарламент проведет дебаты по наводнениям в Центральной Европе

18 сентября на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге состоятся дебаты по наводнениям, которые поразили Центральную Европу, в том числе и Польшу. Кроме того должна быть принята резолюция по этому вопросу, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Дебаты состоятся по требованию польских депутатов Европарламента, которые представляют различные политические силы.

Польща через повінь проситиме допомоги у ЄС - ЗМІ

«Сегодня все взгляды, все наше внимание сосредоточено на борьбе со стихией, наводнениями в одной части Европы», - заявил депутат Европарламента Анджей Галицкий на открытии четырехдневной пленарной сессии в Страсбурге.

В среду дебаты по наводнениям, которые поразили Центральную Европу, состоятся вместо дискуссии о венгерском председательстве. Виктор Орбан именно из-за наводнений отменил свой приезд на сессию Европарламента в Страсбурге.

У розклад поїздів внесли зміни через повені в Європі: як будуть курсувати