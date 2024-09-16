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Європарламент проведе дебати щодо повеней у Центральній Європі

Європарламент проведе дебати щодо повеней у Центральній Європі

Київ • УНН

 • 22044 перегляди

18 вересня в Європарламенті відбудуться дебати щодо повеней у Центральній Європі, включаючи Польщу. Дебати ініційовані польськими депутатами, а також планується прийняття резолюції з цього питання.

18 вересня на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі відбудуться дебати щодо повеней, які вразили Центральну Європу, в тому числі і Польщу. Крім того має бути прийнята резолюція з цього питання, передає УНН із посиланням на Польське радіо.

Дебати відбудуться на вимогу польських депутатів Європарламенту, які представляють різні політичні сили.

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"Сьогодні всі погляди, вся наша увага зосереджена на боротьбі зі стихією, повенями в одній частині Європи", — заявив депутат Європарламенту Анджей Галіцький на відкритті чотириденної пленарної сесії у Страсбурзі.

У середу дебати щодо повеней, які вразили Центральну Європу, відбудуться замість дискусії про угорське головування. Віктор Орбан саме через повені скасував свій приїзд на сесію Європарламенту в Страсбурзі.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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