Еврокомиссия готовит скрининг украинского законодательства в сфере энергетики - Минэнерго

В понедельник, 7 октября в Брюсселе Украина и Европейский Союз начали подготовку к двусторонней встрече в рамках переговорного раздела 15 «Энергетика». Об этом заявили в министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Участие в первой прескрининговой встрече приняли представители Европейской Комиссии, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, Министерства энергетики Украины, НКРЕКП, Министерства развития общин и территорий Украины.

Во время встречи стороны рассмотрели выполнение Украиной рекомендаций, представленных в рамках Пакета расширения ЕС за 2023 год, а также дальнейшие шаги по проведению оценки соответствия украинского законодательства европейскому праву.

Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала

Украинская сторона также представила проекты законодательных актов по ВИЭ, Интеграционного пакета в сфере электроэнергии, усиление независимости НКРЭКУ, а также в сфере энергоэффективности.

Также заместитель министра энергетики Роман Андарак отметил, что Энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает всестороннюю интеграцию с энергетическими рынками ЕС и обеспечение эффективного функционирования внутренних энергетических рынков

Это должно произойти через нашу дальнейшую правовую, техническую и экономическую синхронизацию. Я особенно хочу подчеркнуть важность всех этих трех составляющих, поскольку мы понимаем, что основной задачей является не только имплементация законодательства, но и достижение тех целей, которые были заложены в соответствующие Директивы и Регламенты ЕС - подчеркнул Андарак.

По итогам встречи стороны согласовали алгоритм дальнейших консультаций по анализу украинского законодательства.

Дополнение

В свою очередь представители ЕК отметили, что среди приоритетов в контексте как энергетической политики ЕС, так и расширения в целом будут такие направления, как:

доступность энергии, что достигается путем создания сильного внутреннего энергетического рынка;

устойчивость энергетической сферы в рамках реализации Европейского зеленого курса

достижение климатической нейтральности;

безопасность поставок, включая готовность к рискам, зимним периодам и ядерной безопасности.

Значительное внимание делегации уделили интеграции рынков электроэнергии. По оценкам ЕК, экономический потенциал интеграции достигает 34 млрд евро.

Напомним,

В январе этого года украинская делегация в Брюсселе во главе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной приняла участие в учредительной встрече по началу скрининга законодательства.