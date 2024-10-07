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Еврокомиссия готовит скрининг украинского законодательства в сфере энергетики - Минэнерго

Еврокомиссия готовит скрининг украинского законодательства в сфере энергетики - Минэнерго

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 15:09  •  2866 просмотра

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В Брюсселе стартовала прескрининговая встреча по разделу «Энергетика». Обсуждалось выполнение рекомендаций ЕС, законодательные проекты и дальнейшие шаги по оценке соответствия украинского законодательства европейскому.

В понедельник, 7 октября в Брюсселе Украина и Европейский Союз начали подготовку к двусторонней встрече в рамках переговорного раздела 15 «Энергетика». Об этом заявили в министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Участие в первой прескрининговой встрече приняли представители Европейской Комиссии, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, Министерства энергетики Украины, НКРЕКП, Министерства развития общин и территорий Украины.

Во время встречи стороны рассмотрели выполнение Украиной рекомендаций, представленных в рамках Пакета расширения ЕС за 2023 год, а также дальнейшие шаги по проведению оценки соответствия украинского законодательства европейскому праву.

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Украинская сторона также представила проекты законодательных актов по ВИЭ, Интеграционного пакета в сфере электроэнергии, усиление независимости НКРЭКУ, а также в сфере энергоэффективности.    

Также заместитель министра энергетики Роман Андарак отметил, что Энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает всестороннюю интеграцию с энергетическими рынками ЕС и обеспечение эффективного функционирования внутренних энергетических рынков

Это должно произойти через нашу дальнейшую правовую, техническую и экономическую синхронизацию. Я особенно хочу подчеркнуть важность всех этих трех составляющих, поскольку мы понимаем, что основной задачей является не только имплементация законодательства, но и достижение тех целей, которые были заложены в соответствующие Директивы и Регламенты ЕС

- подчеркнул Андарак. 

По итогам встречи стороны согласовали алгоритм дальнейших консультаций по анализу украинского законодательства.  

Дополнение

В свою очередь представители ЕК отметили, что среди приоритетов в контексте как энергетической политики ЕС, так и расширения в целом будут такие направления, как:

  • доступность энергии, что достигается путем создания сильного внутреннего энергетического рынка; 
  • устойчивость энергетической сферы в рамках реализации Европейского зеленого курса
  • достижение климатической нейтральности; 
  •  безопасность поставок, включая готовность к рискам, зимним периодам и ядерной безопасности.

Значительное внимание делегации уделили интеграции рынков электроэнергии. По оценкам ЕК, экономический потенциал интеграции достигает 34 млрд евро.

Напомним,

В январе этого года украинская делегация в Брюсселе во главе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной приняла участие в учредительной встрече по началу скрининга законодательства.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика