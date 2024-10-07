Єврокомісія готує скринінг українського законодавства у сфері енергетики - Міненерго

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Київ • УНН

 • 15624 перегляди

У Брюсселі стартувала прескринінгова зустріч щодо розділу "Енергетика". Обговорено виконання рекомендацій ЄС, законодавчі проєкти та подальші кроки з оцінки відповідності українського законодавства європейському.

В понеділок, 7 жовтня у Брюсселі Україна та Європейський Союз розпочали підготовку до двосторонньої зустрічі у межах переговорного розділу 15 "Енергетика". Про це заявили в міністерстві енергетики України, передає УНН.

Деталі

Участь у першій прескринінговій зустрічі взяли представники Європейської Комісії, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства енергетики України, НКРЕКП, Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час сторони зустрічі розглянули виконання Україною рекомендацій, представлених у рамках Пакета розширення ЄС за 2023 рік, а також подальші кроки з проведення оцінки відповідності українського законодавства європейському праву.

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Українська сторона також представила проєкти законодавчих актів щодо ВДЕ, Інтеграційного пакета у сфері електроенергії, посилення незалежності НКРЕКП, а також у сфері енергоефективності.    

Також заступник міністра енергетики Роман Андарак зазначив, що Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає всебічну інтеграцію з енергетичними ринками ЄС та забезпечення ефективного функціонування внутрішніх енергетичних ринків

Це має відбутися через нашу подальшу правову, технічну та економічну синхронізацію. Я особливо хочу наголосити на важливості усіх цих трьох складових, оскільки ми розуміємо, що основним завданням є не тільки імплементація законодавства, а і досягнення тих цілей, які були закладені у відповідні Директиви й Регламенти ЄС

- наголосив Андарак. 

За підсумками зустрічі сторони погодили алгоритм подальших консультацій з аналізу українського законодавства.  

Доповнення

Своєю чергою представники ЄК наголосили, що серед пріоритетів у контексті як енергетичної політики ЄС, так і розширення загалом будуть такі напрямки, як:

  • доступність енергії, що досягається шляхом створення сильного внутрішнього енергетичного ринку; 
  • сталість енергетичної сфери в рамках реалізації Європейського зеленого курсу
  • досягнення кліматичної нейтральності; 
  •  безпека постачання, що включає готовність до ризиків, зимових періодів та ядерну безпеку.

Значну увагу делегації приділили інтеграції ринків електроенергії. За оцінками ЄК, економічний потенціал інтеграції сягає 34 млрд євро.

Нагадаємо

В січні цього року українська делегація у Брюсселі на чолі з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною взяла участь в установчій зустрічі щодо започаткування скринінгу законодавства.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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