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Еврокомиссия начала расследование относительно Meta и TikTok из-за распространения фейков после нападения ХАМАС на Израиль

Киев • УНН

 • 214372 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta и TikTok в связи с распространением дезинформации и "незаконного контента" после нападения терористов ХАМАС на Израиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euronews.

Еврокомиссия начала расследование относительно Meta и TikTok из-за распространения фейков после нападения ХАМАС на Израиль

Цитата

«Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении социальных сетей Meta (Facebook, Instagram) и TikTok в связи с распространением "ложной информации" и "незаконного контента" после нападения ХАМАС на Израиль», - говориться в сообщении.

Сообщается, что Брюссель обратился к руководствудвух платформ с просьбой предоставить подробную информацию о мерах, принимаемых ими для предотвращения этого, говорится в пресс-релизе.

«В Еврокомиссии пояснили, что направили официальный запрос о предоставлении информации Meta и TikTok через неделю после того, как запустили аналогичную процедуру в отношении X (бывший Twitter) в соответствии с новым европейским законодательством о цифровых услугах Digital Services Act (DSA)», - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее ЕС предупреждал TikTok, что после нападения ХАМАС на Израиль на платформе распространяется большое количество фейков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Распространение дезинформации о войне Израиля и ХАМАС: в ЕС начинают расследование в отношении X

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