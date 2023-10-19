Єврокомісія розпочала розслідування щодо Meta та TikTok через поширення фейків після нападу ХАМАС на Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Єврокомісія почала розслідування щодо Meta і TikTok у зв'язку з поширенням дезінформації та "незаконного контенту" після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це УНН повідомляє з посиланням на Euronews.
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«Єврокомісія оголосила про початок розслідування щодо соціальних мереж Meta (Facebook, Instagram) і TikTok у зв'язку з розповсюдженням "неправдивої інформації" та "незаконного контенту" після нападу ХАМАС на Ізраїль», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Брюссель звернувся до керівництва двох платформ із проханням надати детальну інформацію про заходи, яких вони вживають для запобігання цьому, ідеться в прес-релізі.
«В Єврокомісії пояснили, що направили офіційний запит про надання інформації Meta і TikTok за тиждень після того, як запустили аналогічну процедуру щодо X (колишній Twitter) відповідно до нового європейського законодавства про цифрові послуги Digital Services Act (DSA)», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше ЄС попереджав TikTok, що після нападу ХАМАС на Ізраїль на платформі поширюється велика кількість фейків.
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