Еврокомиссия начала производство против Польши из-за скандального закона о судебной системе

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В среду Европейская комиссия приступила к процедуре расследования нарушений в связи с новым законом Польши о судебной системе от 20 декабря 2019 года, который вступил в силу 14 февраля 2020 года. Соответствующее официальное уведомление было направлено правительству Польши, передаёт УНН со ссылкой на заявление пресс-службы Европейской комиссии.