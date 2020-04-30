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Еврокомиссия начала производство против Польши из-за скандального закона о судебной системе

Еврокомиссия начала производство против Польши из-за скандального закона о судебной системе

Киев  •  УНН

 • 13289 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В среду Европейская комиссия приступила к процедуре расследования нарушений в связи с новым законом Польши о судебной системе от 20 декабря 2019 года, который вступил в силу 14 февраля 2020 года. Соответствующее официальное уведомление было направлено правительству Польши, передаёт УНН со ссылкой на заявление пресс-службы Европейской комиссии.

"Новый закон о судебной власти подрывает судебную независимость польских судей и несовместим с верховенством права ЕС. Более того, новый закон не позволяет польским судам напрямую применять определенные положения законодательства ЕС, защищающие независимость судебной власти, и направлять предварительные решения по таким вопросам в Суд", - говорится в заявлении.

В Комиссии заявили, что у польского правительства есть два месяца, чтобы отреагировать на официальное уведомление.

Напомним, Сейм Польши 24 января одобрил законопроект, согласно которому судей, которые ставят под сомнение законность судебных решений и кадровые назначения - будут наказывать.

Ранее Польша одобрила критикуемый в ЕС закон о наказании судей. Отмечается, что судьи могут быть отстранены за участие в "деятельности политического характера" или если они будут действовать таким образом, что это может "повредить функционированию системы правосудия". Как утверждает ПиС, эта реформа необходима, чтобы сделать судебную систему Польше более эффективной.

Стоит отметить, что консервативная партия "Право и справедливость", которая в 2015 году пришла к власти, осуществила судебную реформу, по которой критически высказывались как местные юристы, так и Европейская Комиссия. Недавно партия вновь одержала победу на выборах.

В Еврокомиссии критикуют введение судебной реформы. Накануне голосования за нее вицепрезидент Еврокомиссии Вера Юрова обратилась письмом к польским властям, в котором выразила свою обеспокоенность этими нормами. В письме она призвала Варшаву для консультаций с Венецианской комиссией Совета Европы по правовым вопросам по этой реформе.

Как сообщал УНН, Венецианская комиссия в середине января должна была проверить изменения в скандальные судебные законы Польши.

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