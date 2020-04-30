Єврокомісія почала провадження проти Польщі через скандальний закон про судову систему

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У середу Європейська комісія приступила до процедури розслідування порушень в зв'язку з новим законом Польщі про судову систему від 20 грудня 2019 року, який вступив в силу 14 лютого 2020 року. Відповідне офіційне повідомлення було направлено уряду Польщі, передає УНН з посиланням на заяву пресслужби Європейської комісії.