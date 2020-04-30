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Єврокомісія почала провадження проти Польщі через скандальний закон про судову систему

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У середу Європейська комісія приступила до процедури розслідування порушень в зв'язку з новим законом Польщі про судову систему від 20 грудня 2019 року, який вступив в силу 14 лютого 2020 року. Відповідне офіційне повідомлення було направлено уряду Польщі, передає УНН з посиланням на заяву пресслужби Європейської комісії.

"Новий закон про судову владу підриває судову незалежність польських суддів і несумісний з верховенством права ЄС. Більш того, новий закон не дозволяє польським судам безпосередньо застосовувати певні положення законодавства ЄС, що захищають незалежність судової влади, і направляти попередні рішення з таких питань до суду", - йдеться в заяві.

У Комісії заявили, що у польського уряду є два місяці, щоб відреагувати на офіційне повідомлення.

Нагадаємо, Сейм Польщі 24 січня схвалив законопроект, згідно з яким суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень і кадрові призначення - каратимуть.

Раніше Польща схвалила критикований в ЄС закон про покарання суддів. Відзначається, що судді можуть бути відсторонені за участь в "діяльності політичного характеру" або якщо вони будуть діяти таким чином, що це може "зашкодити функціонуванню системи правосуддя". Як стверджує ПіС, ця реформа необхідна, щоб зробити судову систему Польщі більш ефективною.

Варто відзначити, що консервативна партія "Право і справедливість", яка в 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, за якою критично висловлювалися як місцеві юристи, так і Європейська Комісія. Нещодавно партія знову здобула перемогу на виборах.

В Єврокомісії критикують введення судової реформи. Напередодні голосування за неї віцепрезидент Єврокомісії Віра Юрова звернулася з листом до польської влади, в якому висловила свою стурбованість цими нормами. У листі вона закликала Варшаву до консультацій з Венеціанською комісією Ради Європи з правових питань щодо цієї реформи.

Як повідомляв УНН, Венеціанська комісія в середині січня мала перевірити зміни в скандальні судові закони Польщі.

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