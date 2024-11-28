Евро пути на участке "Чоп-Ужгород" не смогут построить до конца года

Строительство евро колеи на участке "Чоп-Ужгород" не завершат до конца года, вероятно, строительство закончится до половины следующего. Об этом заявил советник по стратегическим вопросам Президента и член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Александр Камышин, во время мероприятия от Эва, передает журналист УНН.

"Сроки реализации большинства проектов-неудовлетворительные. То, что в первый год войны мы реализовывали за месяцы, то теперь это требует 12 месяцев. Модернизация путей от границы "Чоп-Ужгород" (участок 1435) начатая в апреле этого года не будет закончена в этом году, возможно где - то в половине следующего", - сказал Камышин.

По его словам, это неудовлетворительные темы и "Укрзализныця" должна ускориться.

Напомним

В апреле 2024 года, Украина начала проект строительства европейской колеи "Чоп-Ужгород", которая должна соединить Ужгород с крупными европейскими городами.

Уже в августе этого же года, " Укрзализныця " начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к заключению евроколеи 1435 мм.