Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Западные партнеры, которые сейчас являются основным источником финансирования в непростое для Украины время, требуют от украинской власти действий в борьбе с коррупцией, ручным управлением в государственных органах и большей их прозрачности. Поэтому есть оптимизм, что дело о возможных злоупотреблениях директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы будет расследоваться эффективно и подозрения получат все причастные к преступлению. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал доктор юридических наук, член Национальной академии правовых наук Украины, профессор кафедры уголовного права Национальной академии внутренних дел Василий Шакун.

Ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Нацбанка Александром Зимой. Уголовное дело касается письма НБУ в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

"Имею определенный оптимизм относительно расследования этого дела. Ведь западные партнеры требуют от нас реальных действий, с другой стороны общество тоже недовольно и требует действий. Реформы и тому подобное. А тут на тебе - в НБУ выбрали некое второстепенное лицо - этого директора департамента. Мы же понимаем, что он не ключевой. Поэтому, ждем вручения подозрений и объявления фамилий всех причастных", - отметил Шакун.

В то же время, по его мнению, в действиях Зимы усматривается не просто ручной режим управления Фондом гарантирования вкладов физических лиц, а коррупция в чистом виде. Шакун также добавил, что в должностные обязанности Зимы не входит раздача указаний ФГВФЛ, а значит он нарушил закон и должен за это отвечать.

По мнению Шакуна, для Государственного бюро расследований крайне важно провести эффективное расследование дела Зимы.

"Для ГБР это ключевой момент, я надеюсь что они проведут это расследование оперативно, беспристрастно", - сказал Шакун.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.