Є надія, що справу щодо можливого ручного управління в НБУ розслідуватимуть ефективно, як того вимагає від України Захід - експерт

Західні партнери, які наразі є основним джерелом фінансування в непростий для України час, вимагають від української влади дій в боротьбі з корупцією, ручним управлінням в державних органах та більшої їхньої прозорості. Тому є оптимізм, що справа щодо можливих зловживань директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими розслідуватиметься ефективно й підозри отримають всі причетні до злочину. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив доктор юридичних наук, член Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ Василь Шакун.

Раніше із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Нацбанку Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа НБУ до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того як було прийнято рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

"Маю певний оптимізм щодо розслідування цієї справи. Адже західні партнери вимагають від нас реальних дій, з іншого боку суспільство теж не задоволене й вимагає дій. Реформи тощо. А тут на тобі – в НБУ вибрали таку собі другорядну особу – цього директора департаменту. Ми ж розуміємо, що він не ключовий. Тому, чекаємо на вручення підозр і оголошення прізвищ всіх причетних", - зазначив Шакун.

Водночас, на його думку, в діях Зими вбачається не просто ручний режим управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а корупція в чистому вигляді. Шакун також додав, що в посадові обовʼязки Зими не входить роздавання вказівок ФГВФО, а отже він порушив закон і повинен за це відповідати.

На думку Шакуна, для Державного бюро розслідувань вкрай важливо провести ефективне розслідування справи Зими.

"Для ДБР це ключовий момент, я сподіваюся що вони проведуть це розслідування оперативно, неупереджено", - сказав Шакун.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.