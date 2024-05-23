Есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом - Минэнерго
Киев • УНН
Несмотря на риски российских атак, Украина имеет четкие планы по увеличению имеющихся энергетических мощностей до начала отопительного сезона путем ремонта генерации, восстановления сетей и усиления работы сети для удовлетворения пиковых потребностей потребления.
Несмотря на риски атак рф по объектам энергетической инфраструктуры есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колиснык в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Мы должны понимать, что при всех сценариях остается риск атак объектов энергетической инфраструктуры врагом цель которого достичь полного блэкаута. Тем не менее, несмотря на эти риски есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом, например в прошлом году за счет качественного выполнения ремонтной кампании генерации и восстановления тех сетей, которые также подверглись обстрелам была возможность добавить 3 ГВт мощности, что позволило нам пройти безаварийно, стабильно прошлый отопительный сезон. Такие же планы есть сегодня
По его словам, есть понимание, что это вопрос восстановления генерации, строительство новой.
Это усиление работы сетей для уменьшения сетевых ограничений. Перечень таких мероприятий есть как на общегосударственном уровне, так и у местных властей...Мы уверены, что перед отопительным сезоном к максимальным пиковым потреблениям удастся, есть вариант, как восстановить доступную мощность. Очень важным является наличие ППО
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