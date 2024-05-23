Є чіткі плани, як збільшити доступну потужність перед опалювальним періодом - Міненерго
Київ • УНН
Незважаючи на ризики російських атак, Україна має чіткі плани щодо збільшення наявних енергетичних потужностей до початку опалювального сезону шляхом ремонту генерації, відновлення мереж та посилення роботи мережі для задоволення пікових потреб споживання.
Попри ризики атак рф по об’єктах енергетичної інфраструктури є чіткі плани, як збільшити доступну потужність перед опалювальним періодом. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми повинні розуміти, що при всіх сценаріях залишається ризик атак об’єктів енергетичної інфраструктури ворогом мета якого досягнути повного блекауту. Тим не менше, попри ці ризики є чіткі плани, як збільшити доступну потужність перед опалювальним періодом, наприклад минулого року за рахунок якісного виконання ремонтної кампанії генерації та відновлення тих мереж, які також піддалися обстрілам була змога додати 3 ГВт потужності, що дало нам змогу пройти безаварійно, стабільно минулий опалювальний сезон. Такі ж плани є сьогодні
За його словами, є розуміння, що це питання відновлення генерації, будівництво нової.
Це посилення роботи мереж для зменшення мережевих обмежень. Перелік таких заходів є як на загальнодержавному рівні, так й у місцевої влади…Ми впевнені, що перед опалювальним сезоном до максимальних пікових споживань вдасться, є варіант, як відновити доступну потужність. Дуже важливим є наявність ППО
Доповнення
Колісник повідомляв, що ситуація в енергосистемі України залишається напруженою.