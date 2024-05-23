Є чіткі плани, як збільшити доступну потужність перед опалювальним періодом - Міненерго

Попри ризики атак рф по об’єктах енергетичної інфраструктури є чіткі плани, як збільшити доступну потужність перед опалювальним періодом. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми повинні розуміти, що при всіх сценаріях залишається ризик атак об’єктів енергетичної інфраструктури ворогом мета якого досягнути повного блекауту. Тим не менше, попри ці ризики є чіткі плани, як збільшити доступну потужність перед опалювальним періодом, наприклад минулого року за рахунок якісного виконання ремонтної кампанії генерації та відновлення тих мереж, які також піддалися обстрілам була змога додати 3 ГВт потужності, що дало нам змогу пройти безаварійно, стабільно минулий опалювальний сезон. Такі ж плани є сьогодні

За його словами, є розуміння, що це питання відновлення генерації, будівництво нової.

Це посилення роботи мереж для зменшення мережевих обмежень. Перелік таких заходів є як на загальнодержавному рівні, так й у місцевої влади…Ми впевнені, що перед опалювальним сезоном до максимальних пікових споживань вдасться, є варіант, як відновити доступну потужність. Дуже важливим є наявність ППО