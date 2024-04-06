Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ротации есть на разных направлениях и не надо обобщать, что этого нет вообще. Но украинская армия имеет "мощный кулак" - сильные и профессиональные бригады, которым нужны длинные ротации, но чтобы это произошло, нужен мощный резерв. Об этом в эфире телемарафона заявил Зеленский, пишет УНН.

Детали

Я бы не обобщал этот вопрос. На разных направлениях есть ротация. Например, на Харьковском направлении, почему они так крепко стояли, там были ротационные шаги. Я согласен, что улучшение ротаций и отпусков, оно также заложено в этом законодательстве. Есть мощный кулак в нашей армии. Давайте будем открытыми и откровенными. Есть бригады сильные, смелые, профессиональные, с боевым опытом. Да, им надо давать больше времени на отдых, им нужны более длинные ротации. Когда мы говорим о длинных ротациях, мы это проговариваем с Главкомом, со всем командованием. Мы смотрим на фронт и смотрим на каком направлении были прорывы - сказал Зеленский.

Он отметил, что командование смотрит, у каких бригад никогда не было прорывов на линии фронта, но есть бригады, у которых они были.

Есть с одним боевым опытом и духом, и есть другие. Но все устают. И когда ты хочешь, и у тебя есть стратегическое направление, и действительно ребят нужно отпустить, им нужно отдохнуть, нам нужно такое же количество ребят, с таким же опытом. Если у вас резервы не такие мощные, то вы не сможете ребят отпустить. В противном случае у вас не будет завтра какого-то города. Он будет под оккупацией россиян. И поэтому резервы надо проводить - добавил Зеленский.

Напомним

Сейчас Силы обороны Украины не имеют снарядов, чтобы начать контрнаступательные действия. Боеприпасов хватает только для защиты.