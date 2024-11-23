Еще троих украинских детей спасли из оккупации - ОП

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Руководитель ОП сообщил о возвращении трех детей с оккупированных территорий. Среди них - двое детей из Мариуполя и один мальчик с юга Украины, чья семья воссоединилась после плена отца.

Еще троих детей удалось вернуть с оккупированных территорий. Среди них - двое детей из Мариуполя и один мальчик с юга Украины, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

«На этой неделе мы вернули домой еще трех украинских детей благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA», - сообщил Ермак.

По его словам, речь идет в частности о семье из Мариуполя. «Сегодня шестилетний мальчик, его двухлетняя сестра и их родители оставили опасность позади. Они начинают новую страницу жизни», - отметил чиновник.

Также, по его словам, речь идет о семье с юга Украины. «Когда отца удалось вернуть из плена, семья снова столкнулась с трудностями: россияне не выпускали мать с сыном из ВОТ, возили их на допросы. После многочисленных попыток семье удалось воссоединиться», - указал Ермак.

Дополнение

Инициатива Президента Bring Kids Back UA объединяет усилия государства, общественных организаций и международных партнеров для возвращения наших детей: незаконно депортированных, принудительно перемещенных и тех, кто оказался на ВОТ под угрозой депортации.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь