Еще одна ракета движется в сторону Франковщины - ПС ВСУ
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты из Хмельницкой области. Ракета направляется через Тернопольскую область в направлении Ивано-Франковской области.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении еще одной ракеты через Тернопольскую область на Ивано-Франковскую, передает УНН.
"Ракета из Хмельницкой области продолжает движение на Ивано-Франковщину через Тернопольскую область", - сообщили в ПС ВСУ.
Ранее
Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности на Прикарпатье, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО.