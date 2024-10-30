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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники

Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники

Киев  •  УНН

10:29 • 7716 просмотра

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К программе компенсации 15% стоимости украинской техники и оборудования присоединилось еще 10 банков. Теперь всего 12 финучреждений предоставляют возможность получить государственную поддержку при покупке отечественного оборудования.

Программа компенсации 15% стоимости украинской техники и оборудования расширяется - к ней присоединилось еще 10 банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэкономики.

Детали 

Финучреждения заключили с Минэкономики соответствующие меморандумы о сотрудничестве. Программа реализуется в рамках политики «Сделано в Украине».

«Отныне покупатели украинской техники и оборудования, в частности, автобусов, грузовиков, лифтов, трансформаторов и другого оборудования смогут подавать заявки на компенсацию 15% от стоимости еще в десять банков. В целом уже двенадцать финучреждений предоставляют услуги по этой программе предпринимателям и производителям, которые хотят модернизировать свои производства и стать энергонезависимыми. Также эта программа направлена на поддержку развития украинской промышленности», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Сейчас участие в программе компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства (15%) принимают такие банки: 

  • ПАТ «БАНК ВОСТОК»
  • АО «СКАЙ БАНК»
  • АО «ПроКредит Банк»
  • АО «ОТП Банк»
  • АТ «ПИРЕУС БАНК МКБ»
  • АО АКБ»Львов"
  • ПАО АБ»УКРГАЗБАНК"
  • АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
  • АТ «АБ »РАДАБАНК»
  • ПАО «МТБ БАНК»
  • АО «Банк Кредит Днепр»
  • АТ "КБ»ГЛОБУС"

Как пояснили в Минэкономики, предприниматели, которые хотят воспользоваться господдержкой и получить компенсацию, должны оплатить технику и оборудование через один из уполномоченных банков, а также подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом принятия-передачи.

В свою очередь банк:

  • проверяет документы заявителей, подтверждающие покупку;
  • передает списки заявителей в Минэкономики для проверки;
  • открывает счета, на которые Минэкономики перечисляет средства;
  • перечисляет компенсации на счета покупателей.

Производителям, которые хотят подать свою технику к участию в программе, нужно подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчет удельного веса расходов на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация из которого будет передаваться банкам для реализации программы.

Отмечается, что компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при условии подачи заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.

Дополнение 

Решение о запуске новой программы поддержки производителей программы компенсаций Кабинет Министров принял 24 сентября 2024 года.

В "Дії" можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбэк"15 октября 2024, 10:25 • 11222 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
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