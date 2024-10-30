Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники
Киев • УНН
К программе компенсации 15% стоимости украинской техники и оборудования присоединилось еще 10 банков. Теперь всего 12 финучреждений предоставляют возможность получить государственную поддержку при покупке отечественного оборудования.
Программа компенсации 15% стоимости украинской техники и оборудования расширяется - к ней присоединилось еще 10 банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэкономики.
Детали
Финучреждения заключили с Минэкономики соответствующие меморандумы о сотрудничестве. Программа реализуется в рамках политики «Сделано в Украине».
«Отныне покупатели украинской техники и оборудования, в частности, автобусов, грузовиков, лифтов, трансформаторов и другого оборудования смогут подавать заявки на компенсацию 15% от стоимости еще в десять банков. В целом уже двенадцать финучреждений предоставляют услуги по этой программе предпринимателям и производителям, которые хотят модернизировать свои производства и стать энергонезависимыми. Также эта программа направлена на поддержку развития украинской промышленности», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
Сейчас участие в программе компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства (15%) принимают такие банки:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК»
- АО «СКАЙ БАНК»
- АО «ПроКредит Банк»
- АО «ОТП Банк»
- АТ «ПИРЕУС БАНК МКБ»
- АО АКБ»Львов"
- ПАО АБ»УКРГАЗБАНК"
- АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
- АТ «АБ »РАДАБАНК»
- ПАО «МТБ БАНК»
- АО «Банк Кредит Днепр»
- АТ "КБ»ГЛОБУС"
Как пояснили в Минэкономики, предприниматели, которые хотят воспользоваться господдержкой и получить компенсацию, должны оплатить технику и оборудование через один из уполномоченных банков, а также подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом принятия-передачи.
В свою очередь банк:
- проверяет документы заявителей, подтверждающие покупку;
- передает списки заявителей в Минэкономики для проверки;
- открывает счета, на которые Минэкономики перечисляет средства;
- перечисляет компенсации на счета покупателей.
Производителям, которые хотят подать свою технику к участию в программе, нужно подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчет удельного веса расходов на оплату труда.
После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация из которого будет передаваться банкам для реализации программы.
Отмечается, что компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при условии подачи заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.
Дополнение
Решение о запуске новой программы поддержки производителей программы компенсаций Кабинет Министров принял 24 сентября 2024 года.
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