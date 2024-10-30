Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники

Программа компенсации 15% стоимости украинской техники и оборудования расширяется - к ней присоединилось еще 10 банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэкономики.

Детали

Финучреждения заключили с Минэкономики соответствующие меморандумы о сотрудничестве. Программа реализуется в рамках политики «Сделано в Украине».

«Отныне покупатели украинской техники и оборудования, в частности, автобусов, грузовиков, лифтов, трансформаторов и другого оборудования смогут подавать заявки на компенсацию 15% от стоимости еще в десять банков. В целом уже двенадцать финучреждений предоставляют услуги по этой программе предпринимателям и производителям, которые хотят модернизировать свои производства и стать энергонезависимыми. Также эта программа направлена на поддержку развития украинской промышленности», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Сейчас участие в программе компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства (15%) принимают такие банки:

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

АО «СКАЙ БАНК»

АО «ПроКредит Банк»

АО «ОТП Банк»

АТ «ПИРЕУС БАНК МКБ»

АО АКБ»Львов"

ПАО АБ»УКРГАЗБАНК"

АТ «АКЦЕНТ-БАНК»

АТ «АБ »РАДАБАНК»

ПАО «МТБ БАНК»

АО «Банк Кредит Днепр»

АТ "КБ»ГЛОБУС"

Как пояснили в Минэкономики, предприниматели, которые хотят воспользоваться господдержкой и получить компенсацию, должны оплатить технику и оборудование через один из уполномоченных банков, а также подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом принятия-передачи.

В свою очередь банк:

проверяет документы заявителей, подтверждающие покупку;

передает списки заявителей в Минэкономики для проверки;

открывает счета, на которые Минэкономики перечисляет средства;

перечисляет компенсации на счета покупателей.

Производителям, которые хотят подать свою технику к участию в программе, нужно подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчет удельного веса расходов на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация из которого будет передаваться банкам для реализации программы.

Отмечается, что компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при условии подачи заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.

Дополнение

Решение о запуске новой программы поддержки производителей программы компенсаций Кабинет Министров принял 24 сентября 2024 года.

В "Дії" можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбэк"