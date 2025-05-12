ЕС запускает новую Целевую группу по Украине в сфере ОПК

Европейский союз запускает новую Целевую группу Украина-ЕС по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Чарльз Фрис во время Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС, передает УНН.

Детали

Сегодня мы запускаем новую Целевую группу Украина-ЕС по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества с целью продвижения конкретных решений - заявил Фрис.

По его словам, ЕС сделает все для максимальной поддержки Украины и ее интеграции в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу.

Однако мы знаем, что существуют и препятствия на пути к интеграции. Узкие места в производстве двигателей и электронных компонентов создают задержки в производстве необходимых вам систем противоракетной обороны малого радиуса действия и беспилотников. И мы знаем, что компании с обеих сторон обеспокоены, то ли доступом к финансированию, то ли сертификацией вашей продукции. Мы призываем вас обсудить эти вопросы сегодня - добавил Фрис.

Напомним

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это будет сделано за счет доходов от замороженных российских активов.