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ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф
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ЕС запускает новую Целевую группу по Украине в сфере ОПК

Киев • УНН

 • 512 просмотра

ЕС запускает новую целевую группу Украина-ЕС по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества. Это должно способствовать интеграции Украины в европейскую оборонную базу.

ЕС запускает новую Целевую группу по Украине в сфере ОПК

Европейский союз запускает новую Целевую группу Украина-ЕС по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Чарльз Фрис во время Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС, передает УНН.

Детали

Сегодня мы запускаем новую Целевую группу Украина-ЕС по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества с целью продвижения конкретных решений

- заявил Фрис.

По его словам, ЕС сделает все для максимальной поддержки Украины и ее интеграции в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу.

Однако мы знаем, что существуют и препятствия на пути к интеграции. Узкие места в производстве двигателей и электронных компонентов создают задержки в производстве необходимых вам систем противоракетной обороны малого радиуса действия и беспилотников. И мы знаем, что компании с обеих сторон обеспокоены, то ли доступом к финансированию, то ли сертификацией вашей продукции. Мы призываем вас обсудить эти вопросы сегодня

- добавил Фрис.

Напомним

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это будет сделано за счет доходов от замороженных российских активов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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