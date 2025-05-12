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ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф
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ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

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ЄС запускає нову Цільову групу з Україною у сфері ОПК

Київ • УНН

 • 574 перегляди

ЄС запускає нову цільову групу Україна-ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва. Це має сприяти інтеграції України в європейську оборонну базу.

ЄС запускає нову Цільову групу з Україною у сфері ОПК

Європейський союз запускає нову Цільову групу Україна-ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва. Про це повідомив заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріс під час Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми запускаємо нову Цільову групу Україна-ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва з метою просування конкретних рішень

- заявив Фріс.

За його словами, ЄС зробить усе задля максимальної підтримки України та її інтеграції в європейську оборонну технологічну і промислову базу.

Проте ми знаємо, що існують і перешкоди на шляху до інтеграції. Вузькі місця у виробництві двигунів та електронних компонентів створюють затримки у виробництві необхідних вам систем протиракетної оборони малого радіусу дії та безпілотників. І ми знаємо, що компанії з обох сторін занепокоєні, чи то доступом до фінансування, чи то сертифікацією вашої продукції. Ми закликаємо вас обговорити ці питання сьогодні

- додав Фріс.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Це буде зроблено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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