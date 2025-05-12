ЄС запускає нову Цільову групу з Україною у сфері ОПК
Київ • УНН
ЄС запускає нову цільову групу Україна-ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва. Це має сприяти інтеграції України в європейську оборонну базу.
Європейський союз запускає нову Цільову групу Україна-ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва. Про це повідомив заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріс під час Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, передає УНН.
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Сьогодні ми запускаємо нову Цільову групу Україна-ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва з метою просування конкретних рішень
За його словами, ЄС зробить усе задля максимальної підтримки України та її інтеграції в європейську оборонну технологічну і промислову базу.
Проте ми знаємо, що існують і перешкоди на шляху до інтеграції. Вузькі місця у виробництві двигунів та електронних компонентів створюють затримки у виробництві необхідних вам систем протиракетної оборони малого радіусу дії та безпілотників. І ми знаємо, що компанії з обох сторін занепокоєні, чи то доступом до фінансування, чи то сертифікацією вашої продукції. Ми закликаємо вас обговорити ці питання сьогодні
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Це буде зроблено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.