ЄС запускає нову Цільову групу з Україною у сфері ОПК

Європейський союз запускає нову Цільову групу Україна-ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва. Про це повідомив заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріс під час Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, передає УНН.

За його словами, ЄС зробить усе задля максимальної підтримки України та її інтеграції в європейську оборонну технологічну і промислову базу.

Проте ми знаємо, що існують і перешкоди на шляху до інтеграції. Вузькі місця у виробництві двигунів та електронних компонентів створюють затримки у виробництві необхідних вам систем протиракетної оборони малого радіусу дії та безпілотників. І ми знаємо, що компанії з обох сторін занепокоєні, чи то доступом до фінансування, чи то сертифікацією вашої продукції. Ми закликаємо вас обговорити ці питання сьогодні