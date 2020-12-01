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ЕС за шесть лет предоставил Украине грантов и займов на более 16 млрд евро

ЕС за шесть лет предоставил Украине грантов и займов на более 16 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 18230 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. С 2014 года Евросоюз уже выделил Украине 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, передает УНН.

"Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами уже мобилизовал для Украины более 16,5 млрд евро грантов и кредитов с 2014 года, что значительно превышает объем помощи, который был обещан в 2014 году", - говорится в документе.

В то же время, Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощь в размере более 4,1 млрд долларов. Речь идет не только об отрасли нацбезопасности. При этом 448 млн долларов ассигнований на программы Госдепартамента включают примерно 285 млн долл. на программы по развитию и примерно 163 млн долларов на программы безопасности.

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"США также поддержали Украину в ее усилиях в борьбе против пандемии COVID-19, предоставив более 41 млн долл. на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращения дальнейшего распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко рассказал, что государственные заимствования Украины в течение 2020 составили более 600 млрд гривен, в то время, как погашение долгов было на сумму около 350 млрд гривен.

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