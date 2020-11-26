Марченко розповів, скільки Україна взяла в борг у 2020 році, а скільки — віддала
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Державні запозичення України протягом 2020 року становили понад 600 мільярд гривень, в той час, як погашення боргів було на суму близько 350 мільярдів гривень. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Тут (в студії. - ред.) депутат сказав про суми погашення запозичень. Так от, ви знаєте, я міністр фінансів і мені іноді цікаво, що там відбувається з цифрами. Державні запозичення здійснені в цьому році мають бути в сумі 631 мільярд гривень. Погашення боргу — сума в 355 мільярдів гривень. Тобто, навпаки, ми запозичуємо більше, ніж віддаємо саме тому, що видатки бюджету — наші потреби, вищі за наші можливості”, — заявив урядовець.
Нагадаємо, що глава Мінфіну Марченко також заявив, що Уряд має кошти на виплату пенсій та зарплат бюджетникам.
Раніше в Офісі Президента розповіли, чому МВФ співпрацює з Україною.