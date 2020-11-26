Марченко розповів, скільки Україна взяла в борг у 2020 році, а скільки — віддала

“Тут (в студії. - ред.) депутат сказав про суми погашення запозичень. Так от, ви знаєте, я міністр фінансів і мені іноді цікаво, що там відбувається з цифрами. Державні запозичення здійснені в цьому році мають бути в сумі 631 мільярд гривень. Погашення боргу — сума в 355 мільярдів гривень. Тобто, навпаки, ми запозичуємо більше, ніж віддаємо саме тому, що видатки бюджету — наші потреби, вищі за наші можливості”, — заявив урядовець.

Нагадаємо, що глава Мінфіну Марченко також заявив, що Уряд має кошти на виплату пенсій та зарплат бюджетникам.

Раніше в Офісі Президента розповіли, чому МВФ співпрацює з Україною.