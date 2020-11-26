Марченко рассказал, сколько Украина взяла в долг в 2020 году, а сколько - отдала
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Государственные заимствования Украины в течение 2020 году составили более 600 млрд гривен, в то время, как погашение долгов было на сумму около 350 млрд гривен. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
“Здесь (в студии. — ред.) депутат сказал о суммах погашения заимствований. Так вот, вы знаете, я министр финансов и мне иногда интересно, что там происходит с цифрами. Государственные заимствования осуществленные в этом году должны быть в сумме 631 млрд гривен. Погашение долга — сумма в 355 млрд гривен. То есть, наоборот, мы заимствуем больше, чем отдаем именно потому, что расходы бюджета — наши потребности, выше наших возможностей”, — заявил чиновник.
Напомним, что глава Минфина Марченко также заявил, что Правительство средства на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.
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