У Офісі Президента розповіли, чому МВФ співпрацює з Україною

“Україна підписала влітку цього року програму співробітництва з МВФ. Ми її підписували в момент світової невизначеності. Ніхто насправді не знав у той момент, що буде з ковідом, чи буде друга хвиля пандемії. Ця ситуація була не тільки в Україні. Близько 40 країн, в першу чергу — найбідніших країн світу, зверталися в МВФ за швидкими грошима згідно з програмою допомоги. І було багато закидів: „А чому Україна пішла підписувати програму, а не попросила один такий транш?“. По-перше, сума таких траншів неспівмірно мала, ніж та сума, яка потрібна нам цього й наступного року для фінансування бюджету. І ця програма з МВФ базується на трьох ключових речах:

1) Бюджет. Наша бюджетна політика, яка може бути профінансована. І тут у нас питання, не в тому чи в нас дефіцит бюджету 7%, чи 5,3% — як наступного. Питання в тому, як ми цей бюджет профінансуємо? Чи хочемо ми знову виходити на ринок і позичати в гривні під 18%, як це було 2 роки тому? Чи можливо нам краще позичити під 2% у Єврокомісії чи МФВ?

2) Незалежність Центрального банку (Національного банку України — ред.). Якщо ми подивимося на кризу 2014 року, на кризу 2008 року, всі памятають як долар ріс — це був великий шок для бізнесу. Що ми маємо зараз? Ми маємо стабільну банківську систему та стабільну валюту. І якщо ми запитаємо бізнес, то такого ризики (обвалення курсу гривні — ред.) ми вже не маємо. Станом на сьогодні, у переговорах з МВФ питання НБУ зняте.

3) Боротьба з корупцією. Він (вона — ред.) у нас насправді „наріжний камінь“, напевно, останні 7 років. Але для нас, для українців, він „наріжний камінь“ всі 30 років”, — розповіла Ковалів.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що після довгих перемовин Кабінет міністрів України дійшов згоди щодо проекту бюджету України на 2021 рік з Міжнародним валютним фондом.