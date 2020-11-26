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В Офисе Президента рассказали, почему МВФ сотрудничает с Украиной

В Офисе Президента рассказали, почему МВФ сотрудничает с Украиной

Киев  •  УНН

 • 13251 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Программа сотрудничества МВФ с Украиной базируется на трех ключевых вещах - бюджете, независимости НБУ и борьбе с коррупцией. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, передает корреспондент УНН.

“Украина подписала летом этого года программу сотрудничества с МВФ. Мы ее подписывали в момент мировой неопределенности. Никто на самом деле не знал в тот момент, что будет с ковидом, будет ли вторая волна пандемии. Эта ситуация была не только в Украине. Около 40 стран, в первую очередь — самых бедных стран мира, обращались в МВФ за быстрыми деньгами согласно программе помощи. И было много упреков: „А почему Украина пошла подписывать программу, а не попросила один такой транш?“. Во-первых, сумма таких траншей несоизмеримо мала, чем та сумма, которая нужна нам этого и следующего года для финансирования бюджета. И эта программа с МВФ базируется на трех ключевых вещах:

1) Бюджет. Наша бюджетная политика, которая может быть профинансирована. И здесь у нас вопрос, не в том у нас дефицит бюджета 7%, или 5,3% — как на следующий. Вопрос в том, как мы этот бюджет профинансируем? Хотим ли мы снова выходить на рынок и занимать в гривне под 18%, как это было 2 года назад? Возможно нам лучше одолжить под 2% у Еврокомиссии или МВФ?

2) Независимость Центрального банка (Национального банка Украины — ред.). Если мы посмотрим на кризис 2014 года, на кризис 2008 года, все помнят как доллар рос — это был большой шок для бизнеса. Что мы имеем сейчас? Мы имеем стабильную банковскую систему и стабильную валюту. И если мы спросим бизнес, то такого риска (обрушение курса гривны — ред.) мы уже не имеем. На сегодня, в переговорах с МВФ вопрос НБУ снят.

3) Борьба с коррупцией. Он (она — ред.) у нас на самом деле „краеугольный камень“, наверное, последние 7 лет. Но для нас, для украинцев, он „краеугольный камень“ все 30 лет”, — рассказала Ковалив.

Напомним, сегодня Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что после долгих переговоров Кабинет министров Украины достиг соглашения по проекту бюджета Украины на 2021 год с Международным валютным фондом.

Украинские Национальные Новости

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