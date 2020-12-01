ЄС за шість років надав Україні грантів та позик на понад 16 млрд євро

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. З 2014 року Євросоюз уже виділив Україні 16,5 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і позик. Про це йдеться в опублікованій Єврокомісією доповіді про імплементацію Угоди про асоціацію з Україною, передає УНН.

“Євросоюз спільно з європейськими фінансовими інститутами вже мобілізував для України понад 16,5 млрд євро грантів та кредитів з 2014, що значно перевищує обсяг допомоги, який був обіцяний в 2014 році” — йдеться в документі.

У той же час, Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомогу в розмірі понад 4,1 млрд доларів. Йдеться не лише про галузь нацбезпеки. При цьому 448 млн доларів асигнувань на програми Держдепартаменту включають приблизно 285 млн дол. на програми з розвитку і приблизно 163 млн доларів на програми безпеки.

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“США також підтримали Україну в її зусиллях у боротьбі проти пандемії COVID-19, надавши більше 41 млн дол. на медичні та гуманітарні потреби, поліпшення здатності установ охорони здоров’я в догляді за хворими і запобігання подальшому поширенню захворювання”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Мінфіну Сергій Марченко розповів, що державні запозичення України протягом 2020 року становили понад 600 мільярдів гривень, в той час, як погашення боргів було на суму близько 350 мільярдів гривень.

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