ЕС предоставил Украине 12 млн евро на реформу госуправления
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Европейский Союз предоставил Украине 12 млн евро на реформу государственного управления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Киеве.
"ЕС только что предоставил Украине 12 млн евро на реформу государственного управления. Средства поступят в государственный бюджет", - указали в представительстве.
"Это одна из ключевых реформ для настоящих изменений в Украине", - прокомментировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Как отмечается, ЕС также поддерживает реформу, передавая опыт и лучшие практики.
Напомним, в ЕС анонсировали очередной этап переговоров с Украиной и РФ по газу.