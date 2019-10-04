ЄС надав Україні 12 млн євро на реформу держуправління
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Європейський Союз надав Україні 12 млн євро на реформу державного управління. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу представництва ЄС у Києві.
"ЄС щойно надав Україні 12 млн євро на реформу державного управління. Кошти надійдуть до державного бюджету", - вказали в представництві.
"Це одна з ключових реформ для справжніх змін в Україні", – прокоментував посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Як зазначається, ЄС також підтримує реформу, передаючи досвід і найкращі практики.
Нагадаємо, у ЄС анонсували черговий етап переговорів з Україною і РФ щодо газу.