У ЄС анонсували черговий етап переговорів з Україною і РФ щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Тристоронні газові переговори між Європейською комісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчовіч у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Радий, що 28 жовтня відбудеться черговий раунд тристоронніх газових переговорів з Росією і Україною, що базовано на прогресі, досягнутому раніше в цьому місяці", - повідомив Шефчовіч.
Нагадаємо, 19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори між Росією, ЄС і Україною щодо транзиту газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявили, що під час чергового раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Європейської комісії про умови використання транзитних потужностей української ГТС після завершення чинного контракту представники російського ПАТ "Газпром" вперше припустили можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року.