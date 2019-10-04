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В ЕС анонсировали очередной этап переговоров с Украиной и РФ по газу

Киев • УНН

 • 12094 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Трехсторонние газовые переговоры между Европейской комиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по Энергособзу Марош Шефчович в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

В ЕС анонсировали очередной этап переговоров с Украиной и РФ по газу

"Рад, что 28 октября состоится очередной раунд трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной, что основано на прогрессе, достигнутом ранее в этом месяце", - сообщил Шефчович.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры между Россией, ЕС и Украиной о транзите газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что во время очередного раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта представители российского ПАО "Газпром" впервые предположили возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года.

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