ЕС готовит первые санкции против рф за дезинформацию: Bloomberg назвал цели
Киев • УНН
ЕС планирует ввести санкции против более 12 человек и 3 организаций рф за операции по дезинформации. Также готовятся ограничения против 20 белорусских чиновников перед выборами.
Европейский Союз предлагает ввести санкции против более чем дюжины лиц и трех организаций в рамках первого пакета ограничительных мер блока, направленных против России за ее операции по дезинформации и другую гибридную деятельность, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно проекту, с которым ознакомилось Bloomberg, предложенные меры будут касаться нескольких офицеров и групп российской разведки, а также правительственных чиновников и медиапредпринимателей.
Ограничения являются частью нового режима санкций, одобренного ранее в этом году, который фокусируется на операциях по дезинформации и другой спонсируемой Россией дестабилизирующей деятельности во всем мире.
Блок также предлагает дополнительные санкции против Беларуси, в частности против примерно двух десятков человек, которые обвиняются в нарушении прав человека или получают материальную выгоду от своих отношений с правительством Александра Лукашенко.
Министры иностранных дел ЕС, как указано, намерены одобрить пакеты на встрече в понедельник в Брюсселе перед выборами, которые должны состояться в следующем месяце в Беларуси.
Дополнение
Предложения поступили после того, как ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину. Эти меры включают ограничения на более чем 45 нефтяных танкеров, участвующих в тайной транспортировке российской нефти, и несколько китайских предприятий, которые обвиняются в помощи москве в разработке ударных беспилотников.
Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до этого.
ЕС готовит 15-й пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф13 дек. 2024, 21:42 • 11388 просмотров