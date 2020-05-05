Ермак заявил, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается до середины мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается до середины мая. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома”, организованной Atlantic Council, передает УНН.
Руководитель ОПУ добавил, что Минздрав Украины зафиксировал относительно небольшое количество инфицированных. По мнению Ермака, это объясняется вовремя внедренными карантинными мерами.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.