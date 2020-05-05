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Ермак заявил, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается до середины мая

Киев • УНН

 • 9268 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается до середины мая. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома”, организованной Atlantic Council, передает УНН.

Ермак заявил, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается до середины мая

Руководитель ОПУ добавил, что Минздрав Украины зафиксировал относительно небольшое количество инфицированных. По мнению Ермака, это объясняется вовремя внедренными карантинными мерами.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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