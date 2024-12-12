Ермак объяснил, почему Зеленский хочет еще раз поговорить с Байденом

Президент Владимир Зеленский хочет еще раз донести до президента США Джо Байдена, что у него еще есть возможность сделать важный исторический шаг и пригласить Украину в НАТО. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному", пишет УНН.

"Для нашего Президента существуют только интересы нашей страны. Президент хочет еще раз поговорить с Байденом для того, чтобы еще раз донести, что у него еще есть такая возможность пока он еще в должности, имеет юридические возможности действительно сделать такой важный исторический шаг и закрыть все эти более 20 лет, когда нам что-то обещают, но нет главного. Нет простого шага - взять и пригласить Украину в НАТО", - рассказал Ермак.

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9 декабря Президент Владимир Зеленский заявлял, что собирается позвонить в ближайшее время президенту Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте по итогам второго дня встреч министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, заявлял, что перед возможными переговоры по завершению войны в Украине НАТО планирует привести Киев в более сильную позицию. На самих переговорах Украина будет лидером, но в то же время будут и другие участники.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительства некоторых стран НАТО начали рассматривать различные сценарии прекращения войны России против Украины.