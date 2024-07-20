Киев • УНН
Авиаудары нанесены по городу Аль-Худейда в Йемене, контролируемому хуситами. Это произошло через день после смертоносной атаки беспилотника хуситов на Тель-Авив, которая убила одного израильтянина.
По Йемену был нанесен удар через день после смертоносной атаки беспилотника на Тель-Авив, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Сообщается, что недавно были нанесены авиаудары по контролируемому хуситами городу Аль-Худейда на западе Йемена.
На фото и видео, которые распространяются в социальных сетях, видно пламя и дым.
Официальных комментариев от Израиля нет.
Сообщения об ударах произошли через день после того, как беспилотник хуситов нанес удар по Тель-Авиву, убив израильтянина. Израиль угрожал ответом.
Добавим
Неназванные источники, на которые ссылается издание Al Arabiya, принадлежащее Саудовской Аравии, утверждают, что удар по подконтрольному хуситам району Эль-Худейда на западе Йемена нанесли израильские военные.
Йеменские отчеты сообщают, что целью удара было хранилище топлива в порту Аль-Худейда.