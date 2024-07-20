По Йемену был нанесен удар через день после смертоносной атаки беспилотника на Тель-Авив, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Сообщается, что недавно были нанесены авиаудары по контролируемому хуситами городу Аль-Худейда на западе Йемена.

На фото и видео, которые распространяются в социальных сетях, видно пламя и дым.

Официальных комментариев от Израиля нет.

Сообщения об ударах произошли через день после того, как беспилотник хуситов нанес удар по Тель-Авиву, убив израильтянина. Израиль угрожал ответом.

Добавим

Неназванные источники, на которые ссылается издание Al Arabiya, принадлежащее Саудовской Аравии, утверждают, что удар по подконтрольному хуситам району Эль-Худейда на западе Йемена нанесли израильские военные.

Йеменские отчеты сообщают, что целью удара было хранилище топлива в порту Аль-Худейда.