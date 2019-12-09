Яйцо для Порошенко: на нарушителя составили админпротокол

Мужчина, 1985 года рождения, который, по его словам, является журналистом, был задержан и доставлен в Шевченковский УП ГУНП в Киеве, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости проходила акция "Красные линии для Зеленского", которая имела целью призвать действующего Президента Украины не поступиться национальными интересами во время переговоров в "нормандском формате", которые должны состояться 9 декабря в Париже.

К акции присоединились различные политические силы, в частности, со сцены выступил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко. Во время его выступления из толпы в его направлении полетело куриное яйцо.