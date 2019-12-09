Яйцо для Порошенко: на нарушителя составили админпротокол

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 10209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103689 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76677 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103698 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146568 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147402 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140254 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Яйцо для Порошенко: на нарушителя составили админпротокол

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. На мужчину, который бросил яйцо в направлении пятого президента Украины Петра Порошенко, когда тот выступал со сцены на Майдане Независимости, составили протокол о хулиганстве. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Мужчина, 1985 года рождения, который, по его словам, является журналистом, был задержан и доставлен в Шевченковский УП ГУНП в Киеве, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости проходила акция "Красные линии для Зеленского", которая имела целью призвать действующего Президента Украины не поступиться национальными интересами во время переговоров в "нормандском формате", которые должны состояться 9 декабря в Париже.

К акции присоединились различные политические силы, в частности, со сцены выступил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко. Во время его выступления из толпы в его направлении полетело куриное яйцо.

Украинские Национальные Новости

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