Яйце для Порошенка: на порушника склали адмінпротокол

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На чоловіка, який кинув яйце у напрямку п’ятого президента України Петра Порошенка, коли той виступав зі сцени на Майдані Незалежності, склали протокол про хуліганство. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Чоловік, 1985 року народження, який, за його словами, є журналістом, був затриманий та доставлений до Шевченківського УП ГУНП в місті Києві, де на нього був складений протокол про адміністративне правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, у Києві на Майдані Незалежності відбувалася акція "Червоні лінії для Зеленського", яка мала на меті закликати чинного Президента України не поступитися національними інтересами під час переговорів у "нормандському форматі", які мають відбутися 9 грудня в Парижі.

До акції долучилися різні політичні сили, зокрема, зі сцени виступив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко. Під час його виступу з натовпу в його напрямку полетіло куряче яйце.

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