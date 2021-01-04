Как "восстановиться" после праздников: советы врача
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Лучшим способом не нагружать организм является умеренное употребление алкоголя и тяжелой жирной пищи. Но в период новогодних праздников эта миссия трудно осуществима. Поэтому врач Андрей Роханский рассказал УНН простые советы, которые улучшат работу организма в целом и общее самочувствие.
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"Клетки печени не восстанавливаются, об этом нужно всем помнить. Несмотря на все рекламируемые препараты, которые обещают восстановление печени. Поэтому печень нужно беречь", - подчеркнул он.
По словам Роханского, после праздников следует дать отдых организму и печени от жирной пищи и алкоголя.
Он также считает главным в поддержке печени и всего организма после длительных праздников - не допускать обезвоживания.
"Чтобы, скажем так, улучшить свое состояние, главное после праздников - не допускать обезвоживания и следить за питанием", - подчеркнул он.
Врач также отметил, что лучше восстановиться помогут длительные прогулки или легкие занятия спортом на свежем воздухе, которые и самочувствие улучшат, и настроение поднимут, и лишние килограммы, набранные за праздники, "растопят".
"Побольше гулять на свежем воздухе. Если любите спорт - очень умеренно ним необходимо заниматься, постепенно - активная ходьба максимум. Поскольку это нагрузка на сердце после таких "вливаний", давать сильные нагрузки сразу нельзя", - рассказал врач.
Он подчеркнул, что следует перейти на мелкое легкое питание и травяные чаи.
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