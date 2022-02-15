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Как должно выглядеть начало деэскалации России, рассказал Генсек НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как, по его мнению, должна выглядеть деэскалация российских сил вблизи границ Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“То, что мы должны увидеть, это, конечно, значительный вывод войск, но не только войск, но и техники. Потому что прошлой весной мы видели, как они продвигались с войсками и тяжелой техникой”, — сказал Столтенберг.

Детали

По его словам, очень часто требуется гораздо больше времени для того, чтоб переместить тяжелую военную технику, чем для ввода и отвода войска.

“И то, что мы видели раньше, это то, что они входят с тяжелой техникой и войсками, выводят часть войск, а затем они могут легко вернуть их обратно всего через несколько дней, в очень короткие сроки”, — заявил Генсек.

“Так что нам нужно увидеть значительный и продолжительный отвод сил, войск и не в последнюю очередь тяжелой техники”, — добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".

15 февраля российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили о якобы завершении ряда военных учений, и что часть контингента возвращается в места постоянной дислокации. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск, заявил на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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