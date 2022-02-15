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Як має виглядати початок деескалації Росії, розповів Генсек НАТО

Як має виглядати початок деескалації Росії, розповів Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 16168 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, як, на його думку, має виглядати деескалація російських сил поблизу кордонів України, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Те, що ми маємо побачити, це, звичайно, значне виведення військ, але не лише військ, а й техніки. Тому що минулої весни ми бачили, як вони просувалися з військами та важкою технікою”, — сказав Столтенберг на брифінгу у вівторок.

Деталі

За його словами, дуже часто потрібно набагато більше часу для того, щоб перемістити важку військову техніку, ніж для введення та відведення війська.

“І те, що ми бачили раніше, це те, що вони входять з важкою технікою та військами, виводять частину військ, а потім вони можуть легко повернути їх назад лише за кілька днів, у дуже короткі терміни”, — заявив Генсек.

“Так що нам потрібно побачити значне і тривале відведення сил, військ і не в останню чергу важкої техніки”, — додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

15 лютого російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про начебто завершення низки військових навчань, і що частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. При цьому зазначалось, що російські військові все ще продовжують навчання на кількох напрямках.

Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ, заявив на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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