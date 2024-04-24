"Ягодин - Дорогуск", где действует автоматическое распознавание номеров авто, за сутки пересекло более 600 грузовиков

Крупнейший автомобильный пункт пропуска в Украине "Ягодин - Дорогуск", в котором с 2022 года тестируется электронная очередь пересечения границы (еЧерга) принял более 600 грузовиков, которые за минувшие сутки выехали в Польшу, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Более 600 грузовиков выехало через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" с Польшей за минувшие сутки, - говорится в сообщении.

На крупнейшем автомобильном пункте пропуска в Украине с 2022 года тестируют услугу еЧерга для пересечения границы, а с 2024 года, работают камеры автоматического распознавания номерных знаков.

Указанные возможности обеспечены в том числе при поддержке USAID / UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".

По информации украинского министерства, в планах - установка аналогичных камер автоматического распознавания на других пунктах пропуска.

Напомним

С 24 апреля, автобусы могут выбирать время пересечения границы на 10 пунктах пропуска с Молдовой в рамках сервиса электронной очереди.