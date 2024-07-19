Киев • УНН
Главный специалист Одесской ОГА уличен в коррупции. Он требовал 1000 долларов за влияние на получение разрешения на бронирование работников предприятия от мобилизации.
Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры на коррупции разоблачен главный специалист Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной (военной) администрации, передает УНН.
Детали
Сообщается, что ему инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый наладил схему незаконного заработка путем содействия в бронировании работников предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики региона.
За вознаграждение он обещал руководителю частного предприятия повлиять на должностных лиц Генерального штаба Министерства обороны Украины и Министерства экономики Украины относительно получения разрешения на бронирование работников от мобилизации.
Госслужащего задержали после передачи ему 1000 долларов США неправомерной выгоды.
Сейчас в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности осуществлялись прокурорами совместно со следователями СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области и содействии руководства Одесской областной военной (государственной) администрации.