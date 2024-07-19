Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры на коррупции разоблачен главный специалист Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной (военной) администрации, передает УНН.

Детали

Сообщается, что ему инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый наладил схему незаконного заработка путем содействия в бронировании работников предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики региона.

За вознаграждение он обещал руководителю частного предприятия повлиять на должностных лиц Генерального штаба Министерства обороны Украины и Министерства экономики Украины относительно получения разрешения на бронирование работников от мобилизации.

Госслужащего задержали после передачи ему 1000 долларов США неправомерной выгоды.

Сейчас в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности осуществлялись прокурорами совместно со следователями СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области и содействии руководства Одесской областной военной (государственной) администрации.