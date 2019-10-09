Обувь в сентябре подорожало на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В сентябре обувь в Украине стала дороже более чем на 10%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, одежда и обувь в сентябре подорожали на 8,7%, в частности, обувь - на 10,4%, одежда - на 7,5%.
Впрочем, в годовом измерении цены на одежду и обувь выросли всего на 0,1%, причем обувь в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года даже подешевела на 0,3%.
Напомним, уровень инфляции на конец 2019 года в Украине может достичь 6,3%. Такой прогноз озвучил глава НБУ Яков Смолий.