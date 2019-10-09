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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Взуття у вересні подорожчало на 10%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У вересні взуття в Україні стало дорожче на понад 10%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

Взуття у вересні подорожчало на 10%

За даними Держстату, одяг і взуття у вересні подорожчали на 8,7%, зокрема, взуття – на 10,4%, одяг – на 7,5%.

Втім у річному вимірі ціни на одяг і взуття зросли всього на 0,1%, причому взуття у вересні поточного року в порівнянні з вереснем минулого року навіть подешевшало на 0,3%.

Нагадаємо, рівень інфляції на кінець 2019 року в Україні може сягнути 6,3%. Такий прогноз озвучив голова НБУ Яків Смолій.

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