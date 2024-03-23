Взрывы в Мелитополе: ГУР и местное движение сопротивления провели совместную акцию по уничтожению россиян и военной техники

В Мелитополе ГУР и активисты из местного движения сопротивления осуществили успешную спецоперацию в результате которой уничтожены оккупанты и их техника. Об этом говорится в сообщении Главного управления украинской разведки, передает УНН.

22 марта 2024 года на территории временно оккупированного Мелитополя состоялось два взрыва. В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешного огневого поражения нанесено группе российских захватчиков и их военной технике. - говорится в заявлении ГУР.

Детали

По предварительным данным разведки, в эпицентре взрывов находились около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot".

Точные потери врага еще уточняются.

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