Взрывы и пожар на грузовом судне у берегов Индии: продолжается спасательная операция – Reuters

Грузовое судно под сингапурским флагом вспыхнуло во время движения в Мумбаи, став эпицентром масштабной спасательной операции на юге Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, на борту судна MV Wan Hai 503 произошли "несколько взрывов и возгораний" в контейнерах во время движения в Аравийском море вблизи побережья Кералы.

По предварительной информации, на судне находились 22 работника… 18 из них прыгнули в море и сейчас находятся в спасательных шлюпках

В свою очередь представитель Министерства обороны Индии подтвердил: "Судно сейчас охвачено пожаром и дрейфует".

Индийский военно-морской флот вместе с береговой охраной начали масштабную операцию по спасению экипажа. По словам официальных лиц, "18 членов экипажа были спасены флотом и береговой охраной", один человек получил ранения, еще четырех моряков считают пропавшими без вести.

Усилия по тушению пожара уже начаты, чтобы взять ситуацию под контроль