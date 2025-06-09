Взрывы и пожар на грузовом судне у берегов Индии: продолжается спасательная операция – Reuters
Киев • УНН
В Аравийском море у побережья Кералы вспыхнуло грузовое судно MV Wan Hai 503. Военно-морской флот Индии спас 18 членов экипажа, судьба еще четырех остается неизвестной.
Грузовое судно под сингапурским флагом вспыхнуло во время движения в Мумбаи, став эпицентром масштабной спасательной операции на юге Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным агентства, на борту судна MV Wan Hai 503 произошли "несколько взрывов и возгораний" в контейнерах во время движения в Аравийском море вблизи побережья Кералы.
По предварительной информации, на судне находились 22 работника… 18 из них прыгнули в море и сейчас находятся в спасательных шлюпках
В свою очередь представитель Министерства обороны Индии подтвердил: "Судно сейчас охвачено пожаром и дрейфует".
Индийский военно-морской флот вместе с береговой охраной начали масштабную операцию по спасению экипажа. По словам официальных лиц, "18 членов экипажа были спасены флотом и береговой охраной", один человек получил ранения, еще четырех моряков считают пропавшими без вести.
Усилия по тушению пожара уже начаты, чтобы взять ситуацию под контроль
Для участия в спасательной миссии были задействованы корабль ВМС INS Surat и патрульный самолет Dornier, осуществляющий воздушное наблюдение над районом инцидента.
Дополнительно
Судно MV Wan Hai 503 направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Мумбаи (Индия). Пожар вспыхнул примерно в 78–144 км от порта Бейпор, охватив более 40 контейнеров. Часть груза сгорела или упала за борт. Ситуацию осложняет открытое море и высокий риск распространения огня на другие части судна.