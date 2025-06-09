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Вибухи та пожежа на вантажному судні біля берегів Індії: триває рятувальна операція – Reuters

Київ • УНН

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У Аравійському морі біля узбережжя Керали спалахнуло вантажне судно MV Wan Hai 503. Військово-морський флот Індії врятував 18 членів екіпажу, доля ще чотирьох залишається невідомою.

Вибухи та пожежа на вантажному судні біля берегів Індії: триває рятувальна операція – Reuters

Вантажне судно під сінгапурським прапором спалахнуло під час руху до Мумбая, ставши епіцентром масштабної рятувальної операції на півдні Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними агентства, на борту судна MV Wan Hai 503 сталися "декілька вибухів та загорянь" у контейнерах під час руху в Аравійському морі поблизу узбережжя Керали.

За попередньою інформацією, на судні перебували 22 працівники… 18 з них стрибнули у море і зараз знаходяться в рятувальних шлюпках 

– повідомив Секретар аварійно-рятувальної служби штату Керала Шекхар Куріакос.

У свою чергу представник Міністерства оборони Індії підтвердив: "Судно наразі охоплене пожежею і дрейфує".

Індійський військово-морський флот разом із береговою охороною розпочали масштабну операцію з порятунку екіпажу. За словами офіційних осіб, "18 членів екіпажу були врятовані флотом та береговою охороною", одна особа отримала поранення, ще чотирьох моряків вважають зниклими безвісти.

Зусилля з гасіння пожежі вже розпочато, щоб взяти ситуацію під контроль 

– повідомив командувач берегової охорони.

Для участі в рятувальній місії були задіяні корабель ВМС INS Surat і патрульний літак Dornier, який здійснює повітряне спостереження над районом інциденту.

Додатково

Судно MV Wan Hai 503 прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Мумбая (Індія). Пожежа спалахнула приблизно за 78–144 км від порту Бейпор, охопивши понад 40 контейнерів. Частина вантажу згоріла або впала за борт. Ситуацію ускладнює відкрите море та високий ризик поширення вогню на інші частини судна.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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