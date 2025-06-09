Вибухи та пожежа на вантажному судні біля берегів Індії: триває рятувальна операція – Reuters

Вантажне судно під сінгапурським прапором спалахнуло під час руху до Мумбая, ставши епіцентром масштабної рятувальної операції на півдні Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За даними агентства, на борту судна MV Wan Hai 503 сталися "декілька вибухів та загорянь" у контейнерах під час руху в Аравійському морі поблизу узбережжя Керали.

За попередньою інформацією, на судні перебували 22 працівники… 18 з них стрибнули у море і зараз знаходяться в рятувальних шлюпках

У свою чергу представник Міністерства оборони Індії підтвердив: "Судно наразі охоплене пожежею і дрейфує".

Індійський військово-морський флот разом із береговою охороною розпочали масштабну операцію з порятунку екіпажу. За словами офіційних осіб, "18 членів екіпажу були врятовані флотом та береговою охороною", одна особа отримала поранення, ще чотирьох моряків вважають зниклими безвісти.

Зусилля з гасіння пожежі вже розпочато, щоб взяти ситуацію під контроль