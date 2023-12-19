Взрыв в Кропивницком: в городе взорвали гранату, предварительно без пострадавших

В Кропивницком правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату. Об этом со ссылкой на со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича передает УНН.

Детали

Друзья, по предварительной информации дежурных патрульной полиции установлено, что взрыв - от подрыва гранаты. Лицо, которое его осуществило, задержано - резюмировал Райкович.

Отдельно председатель Кировоградской ОГА отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Кропивницком прогремел взрыв - на место инцидента выехали патрульные и работники ГСЧС.

Напомним,

Сегодня днем в Кривом Роге мужчина угрожая предметом, похожим на гранату "Ф-1" хотел ограбить банк. Злоумышленник был задержан и отправлен судом под стражу.