ВВС: Джон Керри покинет пост спецпосланника и присоединится к предвыборной кампании Байдена

80-летний бывший госсекретарь США Джон Керри вскоре уйдет с поста спецпосланника США по вопросам климата и присоединится к предвыборной кампании своего соратника-демократа, президента Джо Байдена. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

По данным издания, о своем решении Керри объявил об этом своим сотрудникам в субботу, 13 января.

В 2004 году сенатор Керри проиграл президентские выборы Джорджу Бушу, который тогда переизбрался на второй срок, опередив Керри всего на 2,4% голосов.

Позже, в 2013-2017 годах, он был госсекретарем при президенте Бараке Обаме.

На нынешней должности Керри участвовал в подготовке и проведении недавнего климатического саммита COP28 в Дубае, на котором страны мира договорились о стратегии постепенного отказа от ископаемого топлива.

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