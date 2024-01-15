ВВС: Джон Керрі залишить посаду спецпосланника і долучиться до передвиборчої кампанії Байдена
Київ • УНН
Джон Керрі піде у відставку з посади посланника з питань клімату, щоб підтримати зусилля Байдена з переобрання. Раніше він обіймав посаду держсекретаря за часів Обами.
80-річний колишній держсекретар США Джон Керрі невдовзі піде з поста спецпосланника США з питань клімату і доєднається до передвиборчої кампанії свого соратника-демократа, президента Джо Байдена. Про це пише BBC, передає УНН.
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За даними видання, про своє рішення Керрі оголосив про це своїм співробітникам у суботу, 13 січня.
2004 року сенатор Керрі програв президентські вибори Джорджу Бушу, який тоді переобрався на другий термін, випередивши Керрі всього на 2,4% голосів.
Пізніше, у 2013–2017 роках, він був держсекретарем за президента Барака Обами.
На нинішній посаді Керрі брав участь у підготовці та проведенні нещодавнього кліматичного саміту COP28 у Дубаї, на якому країни світу домовилися про стратегію поступової відмови від викопного палива.
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