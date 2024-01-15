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ВВС: Джон Керрі залишить посаду спецпосланника і долучиться до передвиборчої кампанії Байдена

ВВС: Джон Керрі залишить посаду спецпосланника і долучиться до передвиборчої кампанії Байдена

Київ • УНН

 • 38775 перегляди

Джон Керрі піде у відставку з посади посланника з питань клімату, щоб підтримати зусилля Байдена з переобрання. Раніше він обіймав посаду держсекретаря за часів Обами.

80-річний колишній держсекретар США Джон Керрі невдовзі піде з поста спецпосланника США з питань клімату і доєднається до передвиборчої кампанії свого соратника-демократа, президента Джо Байдена. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

За даними видання, про своє рішення Керрі оголосив про це своїм співробітникам у суботу, 13 січня.

2004 року сенатор Керрі програв президентські вибори Джорджу Бушу, який тоді переобрався на другий термін, випередивши Керрі всього на 2,4% голосів.

Пізніше, у 2013–2017 роках, він був держсекретарем за президента Барака Обами.

На нинішній посаді Керрі брав участь у підготовці та проведенні нещодавнього кліматичного саміту COP28 у Дубаї, на якому країни світу домовилися про стратегію поступової відмови від викопного палива.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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